Camion intraversato in autostrada traffico congestionato verso nord

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Brutto incidente stamani intorno alle 11 al km 259 tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. Unsi sarebbenella carreggiata, bloccando il. Si tratterebbe in base alle prime informazioni di un incidente autonomo senza altri veicoli coinvolti. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il tratto dell’tra Barberino di Mugello e Calenzanoè stato temporaneamente chiuso intorno a mezzogiorno. Pesantissime le conseguenze sul: le code sono arrivate a superare i 9 chilometri. Al momento il tratto dell’è stato riaperto, ma permangono ancora lunghe code per– 6 chilometri intorno alle 14:30 – in direzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e i tecnici di Autostrade per l’Italia.