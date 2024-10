Arresti degli ultrà interisti gli imbarazzi di tifo dei pm e i colpi alla credibilità delle indagini

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per il presidente nerazzurro Beppe Marotta, l’Inter non corre rischi legati all’inchiesta della procura sulle curve di San Siro, che ha portato all’arresto di 19, indagati per associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso. «Se siamo tranquilli? Sicuramente sì»: così ha risposto di sfuggita ai cronisti, al suo arrivo per il pranzo Uefa in vista del match di Champions League contro la Stella Rossa. In effetti, l’Inter – così come il Milan – non ha niente da temere. Almeno per adesso: nonostante le continue rivelazioni che spuntano dalle intercettazioni e che hanno coinvolto il vicepresidente Javier Zanetti e i giocatori Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, non c’è nessun indagato tra i tesserati dei due club, che sono anzi «parte lesa nella vicenda», hanno spiegato i magistrati.