ALI DOLLAS è fuori con INFINITY e IT AIN’T SAFE

(Di martedì 1 ottobre 2024) In radio e in digitale “INFINITY” e “IT” per Universal Music Italia, i nuovi brani della scommessa della scena urban ALI. Andiamo a saperne di più. Ali: Nuove Uscite Musicali In radio e in digitale, “INFINITY” e “IT” (Universal Music Italia) sono i nuovi brani della promessa della scena urban, Ali. “It” Descrive La Storia di un Amore Ribelle Presentato per la prima volta dal vivo la scorsa estate a Massa durante il 105 Summer Festival, “It” racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde. La canzone cattura l’intensità e la lealtà del loro legame, mostrando come si sostengano a vicenda in un mondo pericoloso e imprevedibile. Con un ritmo avvincente e testi incisivi, il brano celebra l’amore ribelle e incondizionato.