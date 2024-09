Pavia furto a turisti svizzeri | rompono il finestrino del camper e portano via la bici da corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Avevano parcheggiato il lorosul Lungoticino Sforza, ma dopo aver visitato a piedi il centro storico dihanno avuto la spiacevole sorpresa di scoprire di essere stati derubati. I, provenienti dalla Svizzera, hanno chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di, verso le 17 di ieri, domenica 29 settembre. Nelle tre ore circa durante le quali ilera rimasto parcheggiato sul Lungoticino Sforza, nel tratto fra il ponte Coperto e l'Idroscalo, ignoti hanno rotto une, saliti a bordo del mezzo in cerca di qualcosa di valore da rubare, hanno portato via unacletta da, del valore fra i 2 e i 3mila euro, che proprio per sicurezza era stata riposta all'interno dele non lasciata all'esterno.