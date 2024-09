Olly arriva l’album ‘Tutta vita’ | copertina e data d’uscita

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo il successo dei singoli Devastante e Per due come noi feat. Angelina Mango,annuncia l’uscita nel(Epic Records/Sony Music Italy) il prossimo 25 ottobre. Prodotto da JVLI, il progetto è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione ea tutti. “Raga alla fine sono canzoni cioè posso descriverle quanto volete però ascoltatele e basta secondo me spaccano”, afferma. E, se i numeri delle tracce già edite, non mentono, il pubblico pare essere d’accordo. Intanto, il giovane talento si prepara al tour nei club, al via dal Fabrique di Milano con due date sold out il 2 e 3 dicembre.