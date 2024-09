Martin Scorsese a Torino il 7 ottobre | riceverà il premio Stella della Mole

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024)si appresta ad accogliere e omaggiare. Il registaOscar per il cult The Departeddal Museo Nazionale del Cinema infatti il, l’onorificenza più alta dell’istituzione piemontese, il 7durante una serata di gala nell’Aula del TempoAntonelliana. Il giorno successivo, alle 17.30, sfilerà invece sul red carpet prima di tenere una masterclass per il pubblico e introdurre una retrospettiva dei sui più grandi successi, in programma dall’11 al 13. «Il cinema italiano occupa da sempre un posto speciale nel mio cuore», ha spiegato il cineasta in un comunicato. «È una presenza che mi ha guidato, sostenuto e spronato nel lavoro. È davvero significativo per me ricevere un tale riconoscimento in questo momentomia vita».