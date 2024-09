‘L’ultimo continente’ di Alberto Muzzi Tra thriller ambiente e geopolitica

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’Antartide è stata scoperta prima di Cristo ed è stata toccata fisicamente nel XVIII secolo, nonostante già Aristotele parli del continente. Questa terra gelida e ghiacciata che contribuisce continuamente ai cambiamenti del nostro pianeta, con le sue dimensioni è uno dei moti principali del sistema naturale/ambientale globale. Il primo che toccò le coste dell’Antartide fu James Cook nel 1774, mentre le prime missioni italiane si facevano in nave partendo dalla Nuova Zelanda. L'avvocato, cimentandosi in un saggio geopolitico e ambientale dialogato dai risvoltie distopici, sposta l'azione della vicenda raccontata ne "L'ultimo continente" pubblicato dal Gruppo Editoriale Santelli, in un futuro non troppo lontano. L'articolodi