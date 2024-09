Bologna-Atalanta 1-1 Samardzic al 90? replica a Castro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tranell’anticipo serale della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. I padroni di casa sbloccano la partita al 1? della ripresa conma al 6? restano in dieci per l’espulsione di Lucumì. La ‘Dea’ preme e viene premiata al 90? dal pareggio di. Le due squadre restano all’ottavo posto in classifica con 7 punti, come la Lazio. E’ la squadra ospite a fare la partita in avvio e all’8? è subito pericolosa con Kossounou, conclusione di poco oltre la traversa. Al quarto d’ora azione individuale di Orsolini che semina il panico nella difesa orobica ma la sua conclusione viene ribattuta. Al 18? Lookman attacca bene la profondità, viene servito, calcia in diagonale e Skorupski devia in angolo di piede. Al 21? si vedeche arriva a calciare in area: tiro deviato in angolo.