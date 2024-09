A che ora Sinner-Lehecka ATP Pechino | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Jannikaffronterà Jiriai quarti di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dai successi ottenuti in rimonta contro il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, proseguirà la propria avventura sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere la semifinale. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il rognoso avversario ceco, che nei due turni precedenti ha avuto la meglio sugli spagnoli Martinez e Bautista Agut. L’appuntamento è per lunedì 30 settembre, sarà il quarto match sul Campo Lotus a partire dalle ore 07.00 e non inizierà prima delle ore 13.00. In precedenza si disputeranno tre incontri femminili: Sabalenka-Krueger, Paolini-Linette, Andreeva-Vekic.