Studenti e case introvabili i consigli per chi cerca in affitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano, 28 settembre 2024 – Nel trasferimento in una nuova città per motivi di studio, tra le prime questioni da affrontare, c'è la ridi un alloggio. Per molti, questo significa avviare la ridi una sistemazione e stipulare un contratto di locazione. Ma se si è dei giovani, magari alla prima esperienza, questa ripuò essere complicata. In aiuto arriva però Domeo (https://www.domeo.it/), piattaforma online dedicata alla gestione delle locazioni a medio-lungo termine in Italia, rivolta a proprietari, inquilini e professionisti del settore immobiliare. Domeo, che offre supporto su tutti gli aspetti della locazione, inclusi la promozione della proprietà e la gestione dei pagamenti e delle manutenzioni, garantendo un processo difacile e sicuro, propone setteper quando si affitta casa e si è proprio alle prime esperienze.