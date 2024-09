Strage di Nuoro e Paderno il segretario generale Cei | Bisogna educare al rispetto dell’altro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – “Luoghi di protezione, relazione, amore, accompagnamento si trasformano sempre più in covi di solitudine, silenzio, rabbia e aggressività”, dietro un’apparente normalità, a volti della porta accanto, “esiste un veleno di violenza che si sta diffondendo in modo capillare e sta corrompendo tanti nostri rapporti”. L’esplosione di violenza all’interno delle famiglie, come dimostrato dai recenti casi di cronaca nera diDugnano, del Veronese e ladi, interpella anche i vertici della Conferenza episcopale italiana, in particolare monsignor Giuseppe Baturi,della Cei.