Sia Nato che Brics L’ambiguità turca tra guerre e tensioni geopolitiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Non possiamo recidere i nostri legami con il mondo turco e musulmano solo perché siamo membri della”. Anche se è alla sua ultima curva (politica), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non intende smentire la propria tattica di giano bifronte: stupire e osare per ottenere il dividendo che ha in mente. In questa luce va vista la mossa che ha inteso fare aderendo al club: dall’assemblea dell’Onu il presidente turco punta alla creazione di una struttura che inciderà anche sulle dinamiche regionali, ha affermato, sottolineando la posizione strategica del paese e le relazioni radicate con i Paesi di diverse regioni.