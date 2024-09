Ristorante nel centro storico sospeso chiusa cucina e gelateria resta la caffetteria

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Chieti - Chiusura temporanea per undela causa di gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Un notodelsi è visto sospendere temporaneamente le attività dia seguito di un controllo della questura. Gli agenti, impegnati in verifiche mirate a garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno riscontrato una serie di irregolarità che hanno portato all'immediata sospensione delle due sezioni del locale. Tuttavia, l'area dedicata allaha potuto proseguire regolarmente l'attività . Durante il sopralluogo, gli ispettori hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, oltre alla mancanza di un adeguato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.