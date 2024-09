L’idromassaggio di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Leader nele marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi® sarà protagonista a Greenscape 2024, kermesse internazionale per l’outdoor e il gardening in ambito contract e hospitality, in programma alla fiera di Rimini dal 9 all’11 ottobre. Il brand sarà tra i protagonisti del Vision Lab & Suite Garden a cura di Sabina Antonini. In questa splendida cornice, Jacuzzi® esporrà una esclusiva Spa J-LXL® con guscio Porcelain e pannelli Smoked Ebony.