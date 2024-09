Prima categoria a beneficio di Nuova Real Metauro e Viridissima E’ stata la giornata dei portieri Ciacci e Fabbri fanno la differenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anche il campionato diè ripartito e le 16 squadre cheparte del Girone A, quello che raggruppa le pesaresi, si sono subito date battaglia in un clima di sana competizione sportiva. Ben sei i pareggi con le due vittorie conseguite in trasferta. 19 i gol (6 in meno delladi un anno fa). Si è registrato su molti campi di calcio un buon afflusso di spettatori. I bomber. Tra i marcatori dellasubito in evidenza tre calciatori: Mattia Pagnini (Pantano calcio), Marco Ferraraccio (Falco Acqualagna) e Federico Benvenuti (San Costanzo), tutti autori di una doppietta. In gol anche Tommaso Cocchi del Montecalvo (contro l’Osteriadel papà presidente) che nei primi 90 minuti della passata stagione con la maglia del Tavullia andò in rete contro il Peglio. Alla marcatura anche Cinotti (Maior), Ottaviani (A.