Il trailer di My Dress-Up Darling lancia un primo sguardo alla sua serie televisiva in live action

(Di giovedì 26 settembre 2024) My-Upsta facendo faville quest’anno e ora tutti gli occhi sono puntati sul suo futuro. Mentre il manga inizia a esplorare la relazione tra Marin e Wakana, lastessa si sta preparando per una nuovaspeciale. My-Upha in cantiere unaTVche dovrebbe uscire a ottobre. Ora ci è stata data una prima occhiata al progetto e l’anime sembra molto carino. Come potete vedere qui sotto, ildi My-Upmette al centro della scena la coppia principale con estrema facilità. Marin Kitagawa è portata in vita da Riko Nagase e l’aspirante cosplayer sembra essere stata presa direttamente dall’anime. Ilmostra alcuni dei migliori cosplay di Marin e sono accurati al punto giusto.