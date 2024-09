Chissà chi è una maledizione per Amadeus | attenzione a quest' uomo e a questo dato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladel 3,6%: non si schiodadal deludente livello die prime puntate dichi è, il suo nuovo quiz show in onda sul Nove nella fascia dell'access prime time. Un programma clone de I soliti ignoti che il conduttore ha portato a Discovery dopo il clamoroso divorzio dalla Rai lo scorso giugno. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, perché il tanto strombazzato Ama (che la sinistra aveva eletto, non si sa perché, a paladino della libertà catodica opponendolo alla presunta TeleMeloni salvo scaricarlo oggi, alla velocità della luce) ha fatto un fragoroso buco nell'acqua degli ascolti. Il suo programma mercoledì sera raccoglie 741.000 spettatori (una manciata in più rispetto a martedì) ma sempre con il 3.6%, quasi un limite fisiologico.