Chi sono i tredici primati originali in Transformers One?

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chiin? Il prologo del nuovo film d’animaziin computer grafica(la nostra recensi) rivela le origini di Cybertron, che nasce come un essere interstellare senziente noto come Primus. In pratica, Primus è il Transformer originale, che si è trasformato nel pianeta ora chiamato Cybertron. Il prologo rivela anche la prima generazidi Transformer creata da Primus: iPrimi. IPrimiuna parte molto profonda della mitologia deisaggiamente inclusi nel nuovo canstabilito dall‘eccezionale film d’animaziin computer grafica. Tenendo conto di ciò, è ora di fare un’immersiprofonda nelle origini e nel concetto deidi Cybertron.