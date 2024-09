Scoppia la furibonda lite tra Sinner e Alcaraz | cosa ha fatto saltare il tappo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I quasi amici sono diventati quasi nemici. Jannike Carlossi stuzzicano a distanza, accendendo una rivalità che, spera lo spagnolo, «durerà per anni» e che finora era depotenziata da un velo di perbenismo. Ecco, basta. L'antagonismo non è solo utile ma necessario per migliorare ciò che non sembra migliorabile: il gioco di un numero uno. Così è stato anche per Federer e Nadal, veri amici dopo la carriera, quasi amici durante. Così sarà per Jannik e Carlos che si sono accorti di essere l'uno contro l'altro nella corsa agli Slam che, per la prima volta, si sono spartiti esclusivamente tra loro, due a testa (Australian e Us Open a, Roland Garros e Wimbledon ad), senza interferenze di Djokovic & Co. L'Olimpiade finita tra le mani del serbo è l'eccezione che conferma la regola perché ha il sapore del canto del cigno.