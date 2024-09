Jet HR | round da 12 milioni per rivoluzionare la gestione del personale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La startup milanese Jet HR ha chiuso undi finanziamento da 12di euro, portando la raccolta complessiva a 16,7in soli 12 mesi dal suo ingresso sul mercato. Questo risultato conferma il potenziale innovativo della piattaforma nel settore delladele del payroll. Lead investor e nuovi investimenti Ilè stato guidato dal fondo di venture capital internazionale Picus Capital, noto per i suoi investimenti in aziende "unicorno" nel settore delle risorse umane. Robin Godenrath, Founding Partner & Managing Director di Picus Capital, ha espresso entusiasmo per il potenziale di Jet HR nel trasformare il mercato italiano delle buste paga, valutato oltre 4 miliardi di euro.Tra i nuovi investitori spiccano nomi di rilievo come Diego Piacentini, ex Commissario per l'Agenda Digitale in Italia, e David Clarke, ex CTO di Workday.