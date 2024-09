Il Mazza resta un tabù Primo ko per il Carpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) SPAL 21 SPAL (4-3-3): Melgrati; Bruscagin (36’st Polito), Arena, Sottini, Mignanelli; Zammarini, Radrezza (27’st Buchel), El Kaddouri (16’st Awua); D’Orazio, Antenucci (17’st Karlsson), Rao (16’st Bidaoui). A disp. Galeotti, Meneghetti, Ntenda, Bachimni, Bassoli, Nador, Camelio, Kane. All. Dossena.(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza (12’stli); Amayah (1’st Puletto), Contiliano, Forapani (38’st Sereni); Cortesi; Saporetti (19’st Stanzani), Sall (19’st Gerbi). A disp. Lorenzi, Pezzolato, Cecotti, Mandelli, Calanca, Nardi, Zoboletti, Figoli. All. Serpini Arbitro: Picardi di Viareggio Reti: 37’ Antenucci, 43’ Rao, 15’st Cortesi Note: spettatori 5981. Ammoniti Verza, Puletto, Karlsson. Angoli 6-5. Recupero 2’pt e 5’st. Ildel "" resterà tale per il, almeno per un’altra stagione.