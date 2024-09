Sono Armando Ritrovato vivo dopo 73 anni di ricerche! La storia che ha dell’incredibile

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 settembre 2024)73di: la straordinariadi LuisAlbino ha commosso il mondo. L’uomo era stato rapito quando aveva solo 6da una donna sconosciuta, scomparendo senza lasciare tracce. Era un giorno di primavera quando quella donna con una bandana in testa lo portò via, gettando la sua famiglia nel dolore, a Oakland in California. Nonostante il tempo passato, i suoi cari non hanno mai smesso di sperare che fosse. Il fratello maggiore e la madre di Luis continuarono a cercarlo per decenni, spinti dalla convinzione che sarebbe stato. Anche le ultime parole della madre, prima di morire nel 2005, furono un accorato invito a non arrendersi: “Continuate a cercarlo, perché il mio cuore sente che è“. E quella speranza non è mai svanita. Vediamo, ora, come tutto ciò sia stato possibile.