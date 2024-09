Riparte il Milano Off Fringe Festival vetrina teatrale per artisti e compagnie indipendenti Un momento di scambio e contaminazione in cui abbattere le frontiere tra attori e spettatori tra centro e periferie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024)Off(dal 26 settembre al 6 ottobre,off.com) è un viaggio nel teatro aperto alle. Un tour culturale che attraversa tutta la città, anche i luoghi non convenzionali «permettendo di scoprire luoghi poco conosciuti, o inediti come spazi teatrali, come una palestra di boxe e una fabbrica di lampadine» dice Stefania Bonacorsi, direttrice dei progetti speciali e delle relazioni esterne delOff accoglie gliin oltre 16 location nelstorico e in periferia, con un cartellone di 52 spettacoli per 208 repliche, accanto a numerosi eventi gratuiti tra workshop, incontri e focus tematici.