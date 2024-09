Bolzan | Dedica per il presidente Vittoria giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Volti sorridenti in casa Fermana per questa secondaesterna consecutiva, ma Darioha subito un pensiero per ilUmberto Simoni. "Vogliore al nostroquesta– ha dichiarato in sala stampa – perché non sta attraversando un bel periodo. Unache abbiamo costruito sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo avuto diverse opportunità tra cui il doppio palo della ripresa, nella stessa azione. Poteva essere unameno sofferta, ma credo che abbiamo comunque meritato i tre punti. La partita voglio dividerla in due momenti: la prima riferita all’attenzione con cui ci siamo difesi, concentrati e sempre puntuali negli interventi non lasciando occasioni agli avversari e soprattutto senza subire il loro gioco, la loro abilità nel far girare il pallone.