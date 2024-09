Ascolti tv del 20 settembre il grande ritorno di Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 21 settembre 2024) Carlo Conti è tornato su Rai 1 in prima serata con la nuova stagione di. Canale 5 non ha cambiato programmazione e ha mandato in onda una puntata della fiction Endless Love. La guerra deglitv si fa ardua. Dunque, in attesa di vederlo alla conduzione del Festival di Sanremo, Carlo Conti si aggiudica la prima serata di Rai 1 con, quest’anno orfano di Loretta Goggi, sostituita in giuria da Alessia Marcuzzi. Su Canale 5 la nuova puntata della soap turca, Endless Love riparte con le preoccupazioni di Kemal dopo le minacce alla sua famiglia. Su Rai 3 è andato in onda l’omaggio ai 90 anni di Sophia Loren con il film Matrimonio all’italiana.