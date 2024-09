Aids Lanini Università di Udine | Contro Hiv farmaci estremamente potenti e sicuri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - "Per quanto riguarda la terapia dell'Hiv siamo molto avanti. Abbiamoper il paziente che, se cominciati in maniera molto precoce e assunti in maniera corretta dal paziente, da un lato riescono a prevenire che il virus produca danni all'interno del nostro organismo, dall'altro congelano la replicazione virale, bloccando la capacità del virus di riprodursi all'interno del nostro organismo e, come conseguenza, impedendo che il virus possa essere trasmesso ad altre persone". Così Simone, docente dell'di, in occasione dell'evento 'Hiv. Parliamone ancora!', un momento di confronto e condivisione per parlare di aderenza terapeutica, U=U e resistenze promosso da Gilead Sciences in occasione del Congresso Icar - Italian conference onand antiviral research.