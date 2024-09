Youth America’s Cup la Spagna si aggiudica la prima regata del gruppo B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Procede a rilento il programma dellaCup 2024,edizione della Coppa America dei giovani riservata ad equipaggi under 25. Quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a completare una sola delle quattro regate di flotta pianificate per ilB (quello dei team invitati) a causa del poco vento, che ha inoltre condizionato pesantemente lo svolgimento dell’unica prova disputata. Purtroppo gli AC40 hanno fatto tanta fatica a rimanere sui foil, rendendo lasicuramente incerta ma poco spettacolare (le barche procedevano spesso e volentieri in modalità dislocante, a bassa velocità). Trovare un piccolo salto di vento e riuscire a riprendere il volo poteva infatti consentire ad un team di recuperare anche più di un chilometro di svantaggio in poco tempo.