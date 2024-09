Supplenze 2024 | a chi spettava cancellare i docenti di ruolo? Chiarimenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 20 settembre 2024)da GaE e GPS: la nota pubblicata oggi 20 settembredall'Ufficio Scolastico di Avellino ci aiuta a sottolineare un altro aspetto dell'attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2025. Facciamo riferimento in particolare alla presenza didiche hanno presentato domanda per le max 150 preferenze ma non hanno potuto accettare l'incarico proposto, pertanto la cattedra è rientrata all'Ufficio Scolastico e sarà disponibile per il turno successivo di nomina. L'articolo: a chi spetta(va)di