Frazioni isolate per ore Frane e smottamenti strade invase di terra

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stata Gallignano l’ultima frazione a uscire dall’isolamento provocato dadel terreno che hanno tenuto a lungo bloccate tutte ledi accesso. È stata una notte di passione nella parte occidentale del territorio comunale di Ancona a causa delle piogge continue. I disagi per i residenti del gruppo diattigue è iniziato mercoledì, ma è soprattutto durante la notte scorsa e in mattinata che i soccorritori hanno dovuto lavorare a fondo per ripristinare i collegamenti. Vigili del fuoco e nucleo di protezione civile del Comune di Ancona hanno dovuto compiere una serie di interventi per rimuovere tonnellate di terreno colate sulle sedi stradali dai campi e dai terreni circostanti.