Device-bomba chi e come ha costruito il moderno cavallo di troia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Continua l’esplosione di. Più di dieci persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite in Libano quando i walkie-talkie di alcuni membri di Hezbollah sono esplosi, successivamente all’incidente che ha visto l’esplosione dei cercapersone. L’esercito israeliano mantiene il silenzio sull’accaduto, ma alcuni funzionari hanno affermato che l’operazione è stata pianificata da molti anni. Ufficiali dell’intelligence di Israele avrebbero fabbricato i cercapersone, includendo pezzi di esplosivi Petn nelle batterie. La società facciata si chiama Bac Consulting, da quanto si legge sul quotidiano americano The New York Times, e sarebbe stata incaricata di spedire iin Libano durante l’estate del 2022. Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha dichiarato che questo è “l’inizio di un nuovo periodo in questa guerra”.