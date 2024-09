Chiara mi adora | Tony Effe risponde a Fedez e tira in ballo droga e figli Interviene l’influencer | Lasciateci fuori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Continua il dissing tra. E nella faida irrompe ancheFerragni, che chiede al rivale del suo ex marito di teneredalla pubblica contesa lei e i suoi. Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre,ha pubblicato sul suo canale Youtube la contro-risposta al collega: un brano di 2 minuti e 29 secondi intitolato “”, denso di rime al vetriolo controe con svariate allusioni alla sua ex moglie, ai suoie al presunto consumo di. La sera precedente era statoa uscire con il suo dissing – dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante” – coinvolgendo nel videoclip la ex fidanzata di, la modella Talor Mega.