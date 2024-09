10 cose che forse non sai su Julio Velasco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI -a tutto tondo. Dall'infanzia difficile in Argentina al'arrivo in Italia, dalla pallavolo alla politica passando per le vittorie con la nazionale italiana e le battaglie civili. Con un giudizio sulla contemporaneitĂ , dalla cittadinanza per i ragazzi di seconda generazione nati e cresciuti in Italia all'ascesa di Milei nel paese sudamericano. Il dialogo con Aldo Cazzullo riempie due pagine del Corriere della Sera ma è denso di significati, valori e messaggi che il ct della nazionale femminile di volley lancia alle vecchie e alle nuove generazioni. Ecco i passi piĂą importanti:  1) L'importanza della famigliaÂracconta dell'importanza delle figure genitoriali. Dalla madre, insegnante, che dovette prendersi cura dei figli dopo la morte prematura del marito, al fratello, studente di medicina che scomparve per un mese e mezzo. "Fu terribile, ne uscì devastato.