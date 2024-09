SuperLega al via con Lube-Padova Ecco orari e date delle prime sei gare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prima la, poi tutte le altre. Scatterà proprio con la squadra biancorossa e dall’Eurosuole Forum di Civitanova l’80esimo campionato di serie A di volley maschile. Ieri infatti la Lega Pallavolo Serie A ha annunciato la programmazioneiniziali sei giornate, in pratica la metà di andata (sono 11 turni) e-Sonepar sarà l’anticipo della giornata d’apertura, quella che inaugurerà il nuovo torneo. Civitanova esi sfideranno sabato 28 settembre alle 20.30 e con diretta su Rai Sport. La nuovaavrà una notevole ribalta televisiva, perché tutte le partite saranno trasmesse in streaming da Volleyball World (VBTV) che ha recentemente festeggiato 1.5 milioni di iscritti in tutto il mondo, e che consentirà ai fan di questo sport di non perdersi nemmeno un incontro (nonché quelli di serie A2).