Milano-Cortina 2026 Jannik Sinner | Mi piacerebbe essere uno dei tedofori

(Di giovedì 19 settembre 2024)sarà l’Ambassador del programma “Team26” per i volontari delle Olimpiadi Invernali di: nella conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi aè stata comunicata la scelta, ricaduta sul numero 1 del ranking ATP, che prima di praticare il tennis ha avuto dei trascorsi agonistici sulla neve, praticando sci fino ai 13 anni e conquistando successi anche al Trofeo Topolino. L’azzurro non ha escluso la possibilità diuno deiai Giochi: “Mi, ma sono domande a cui non possiamo ancora rispondere. Mi farebbe piacere fare parte in qualche modo delle Olimpiadi: lo sport mi ha dato davvero tanto, l’adrenalina che mi ha dato lo sci non l’ho ancora ricevuta da altre cose. Ho una grande connessione con l’inverno“.