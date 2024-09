Ddl sicurezza | Crippa Lega ‘serve controllo militare capillare territorio da città a comuni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il governo sta facendo tanto con l’ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni ma serve assolutamente un ulteriore utilizzo, massiccio e diffuso, dei militari nelle strade. Inutile che stiano nelle caserme. Polizia e carabinieri, oltre alle varie polizie locali, non bastano più per garantire ladei cittadini. E non basta presidiare Termini o la Centrale di Milano”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicesegretario dellaAndreaall’indomani del via libera della Camera al Ddl.“Serve undel, dalle grandiai piccoli comuni per dare e garantireai cittadini per bene. Il resto sono chiacchiere dei buonisti di sinistra che pensano difendere Caino e massacrano Abele. Irresponsabili e corresponsabili dei crimini”, conclude