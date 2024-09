Cobet inaugura la nuova sede | 25 anni di successi per l’impresa di Costantino Bettoni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Specializzata in edilizia civile, idroelettrica ed industrialefesteggia il suo primo quarto di secolondo il prossimo sabato, 21 settembre, ladi Esine in provincia di Brescia. Un vero e proprio head quartier, di oltre 12 mila metri quadrati complessivi, tra uffici e magazzini, realizzato su un terreno industriale ormai dismesso da oltre 10, dove avevala ex Franzoni Filati. Con un’importante opera di riqualificazione, là dove un tempo si producevano e stoccavano i filati, in soli sette mesi a fronte di un investimento di oltre un milione di euro, la realtà che fa capo a, scalvino doc, sposta nel cuore pulsante della Val Camonica il centro della sua attività, avviata ad Azzone in Val di Scalve.