Atalanta-Arsenal 0-0 le pagelle di CalcioWeb | l’uomo Raya in porta Retegui impreciso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Emozioni, spettacolo sugli spalti allo Gewiss Stadium ma zero gol. Si è conclusa la partita della 1ª giornata di Champions League trasul risultato di 0-0. La squadra di Gasperini deve recriminare per un clamorosa occasione nel secondo tempo. Nella prima frazione l’sfiora il gol: sulla punizione di Saka all’angolino il portiere Carnesecchi è miracoloso. Si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresaha una doppia occasione per la vittoria: l’arbitro fischia il rigore ma l’attaccante della Nazionale italiana si fa ipnotizzare due volte da, prima sul tiro da rigore e poi sulla ribattuta di testa. Nel finale le squadre si accontentano e il risultato non cambia. Finisce 0-0.