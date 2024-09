WTA Seul 2024 | Kostyuk e Shnaider avanzano le Kudermetova in rotta di collisione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si chiude la prima parte degli ottavi di finale del torneo WTA 500 di. La capitale della Corea del Sud quest’oggi non è particolarmente fortunata in fatto di incontri lottati, perché non se ne registra sostanzialmente nessuno che possa entrare in questa categoria. Un solo quarto di finale è esattamente definito, nella parte alta del tabellone. La numero 4 del seeding, Diana, non ha particolari problemi con la canadese Carol Zhao: doppio 6-3 nei confronti della qualificata nata a Chongqing, in Cina, ma vissuta in Canada, a Richmond Hill (Ontario), da quando aveva sette anni. ATP Chengdu, Lorenzo Sonego sorpreso al primo turno da Taro Daniel Per lei ci sarà Marta, che da testa di serie numero 5 non fa sconti alla veterana britannica Heather Watson, sconfitta per 6-2 6-2.