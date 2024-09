Rugby Open day venerdì negli impianti del Cus per i più piccoli Poi spazio al ’terzo tempo’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)20 settembre a partire dalle 17, glicussini di via Gramicia ospiteranno l’edizione 2024 dell’day del, manifestazione organizzata dalla sezione ovale del Cus Ferrara con il supporto di Emilbanca, sponsor che per la stagione farà bella mostra di sé a fianco del settore giovanile della società. Dalle 17 alle 19,30 per bambini e bambine delle categorie Under 6-8-10 e 12, ci sarà la possibilità di provare gratuitamente giochi e percorsi propedeutici al minisotto la guida attenta di istruttori qualificati. I più grandicelli invece potranno seguire l’allenamento congiunto dell’Under 14 con i pari età del Frassinelle, formazione tutorata da quella ferrarese.non solo dedicato ai più, ma anche agli adulti.