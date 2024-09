Fedez in concerto risponde al dissing di Tony Effe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quandoieri sera ha rilasciato la sua canzone controe Niky Savage, l’ex Ferragnez si stava preparando per una Reggio Calabria e al contrario di Niky non ha potuto registrare nessunin studio di registrazione. Si è limitato a pubblicare una storia con il dito medio alzato con scritto: “Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza“. Vero, avrebbe potuto realizzare unlive proprio sul palco del, maha preferito aspettare ere a mente fredda. A caldo ha solo rivolto un altro dito medio al collega sul finale di DiCaprio, il suo ultimo singolo con Niky Savage. Proprio durante l’ultima strofa “Vuoi essere il mio papi?” / “Io non sono DiCaprio” / “È tua la Maserati?” / “Io non sono DiCaprio” / “Mi lasci la paghetta?“;ha concluso con: “No, io non sono DiCaprio, ma tu sei“.