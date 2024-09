Arte | addio a Derek Boshier artista pop britannico che lavorò per David Bowie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’, tra i protagonisti della Pop Art tra Europa e Stati Uniti, autore di lavoro per diversi musicisti, daai Clash, è morto nella sua casa di Los Angeles all’età di 87 anni anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuto il 5 settembre, è stato dato oggi dal «New York Times». Negli anni Sessantadivenne una delle figure di spicco del movimento Pop in Inghilterra, dove, insieme ad artisti come Pauline Boty e Allen Jones, immaginò una cultura trasformata dal consumismo. I suoi strani e coinvolgenti dipinti della prima pdegli anni ’60 si concentrano su quella che lui chiamava «americanizzazione», riferendosi all’afflusso di immagini decisamente americane nella Gran Bretagna durante il dopoguerra.