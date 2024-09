Aelle nasce a Montevarchi la startup di gioielli sostenibili nata dal percorso ITS

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – Si è svolta oggi la conferenza stampa per la presentazione di, lafondata da Annalisa Caponi e Laura Pace, due giovani studentesse che, grazie alprofessionalizzante post diploma della Fondazione ITS Energia, Ambiente età “Sustainability Manager” a, hanno trasformato un’idea innovativa in una realtà imprenditoriale., specializzata nella creazione di, è un progetto che guarda al futuro, integrando i valori dellatà nella creazione d’impresa. Grazie ad un approccio multidisciplinare, che unisce eco-design, comunicazione, marketing, responsabilità sociale d’impresa, il nuovo brand intende valorizzare latà del ciclo produttivo e del prodotto, con uno sguardo ai temi dell’economia circolare e dell’imbatto ambientale.