Il governo non indebolisca la legge sul clima In Germania in 50mila ricorrono alla Corte costituzionale | È la causa per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Oltre 54mila cittadini ed organizzazioni ambientaliste tedesche hanno depositato la “per il” (Zukunftsklage), un ricorsodi Karlsruhe per ottenere dalmaggiore impegno contro il riscaldamentotico. Ladi Karlsruhe ha già affermato nel 2021, in esito ad un’iniziativa delle stesse organizzazioni ed il gruppo Protect the planet, che la tutela delha rango. Il nuovo ricorso è diretto specificamente contro la modificasulla tutela del(Klimaschutzgesetz) che toglie l’obbligo annuale per i singoli ministeri di presentare piani di intervento rapido nel caso di superamento dei limiti settoriali delle emissioni, potendo compensarli con i risultati migliori ottenuti da altri dicasteri.