Amazon addio allo smart working dal 2025 L’ad Jassy | Si rientra in ufficio per cinque giorni a settimana salvo eccezioni

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 2 gennaio del, i dipendenti didovrannore inper 5lavorativi a. In un promemoria inviato lunedì ai dipendenti dell’azienda, l’amministratore delegato Andyha spiegato che la decisione è stata presa per migliorare l’efficienza produttiva ma ci sarannoin casi particolari o per i dipendenti che hanno già un accordo di lavoro remoto permanente. Sono stati dati tre mesi di preavviso per evitare che questa transizione possa incidere negativamente sulla vita privata dei dipendenti. Questa decisione rappresenta un cambiamento di rotta significativo rispetto alla precedente politica, che richiedeva almeno tredi presenza fisica in base alle esigenze del team. Il ritorno ininteresserà circa 350.000 dipendenti aziendali di, in città come Seattle, Arlington, San Francisco e Boston.