Sesto furto subito in appena due anni Rabbia a Casette Fermo | Non li conto più

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – “Io ormai non lipiù i furti che ho” dice Paolo Silenzi, titolare del Black Hole (bar delle stazioni di rifornimento di Porto Sant’Elpidio ed’Ete) vittima dei ladri per sei volte nell’arco di due. Quattro volte nella stazione di Porto Sant’Elpidio, due in quella did’Ete (fuori dall’abitato, lungo la provinciale Fratte). Ed è proprio qui che sabato, intorno alle 23, si è consumato ilnumero 6. “Stesso posto, stessa storia, stesso bar” è l’ironia amara di Silenzi. E’ stato possibile ricostruire l’accaduto, grazie alle immagini della telecamere che, anche stavolta, potranno fornire elementi utili alle indagini dei carabinieri (sul posto,dopo il, una pattuglia del radiomobile, indagano i militari della locale stazione).