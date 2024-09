Scontro incredibile tra Grillo e Conte | il M5S e la battaglia legale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 16 settembre 2024)invia una diffida a, cresce la tensione all’interno del Movimento 5 Stelle. Un partito che vacilla in vista di uno. Continua ad accendersi il clima focoso tra Beppee Giuseppe, le motivazioni sono allarmanti. Da giorni,si sente messo completamente in disparte nella vita del Partito. Pertanto, la situazione che ha fatto infuriare, sembra aver toccato livelli molto alti. La questione è aperta e davvero complessa tra i due leader Notizie.com foto Ansa Beppeè il fondatore del Movimento 5 Stelle, nell’estate del 2021 l’ex Presidente del Consiglio,, ne ha preso le redini. Il fondatore prepara lamentre i vertici dello stesso movimento si preparano al contrattacco e alla difesa. Questione politica e di tribunale, ormai non resta che attendere ulteriori sviluppi.