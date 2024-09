Sarzana protesta per la chiusura del ponte Serve la passerella ciclopedonale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – “Siamo assolutamente favorevoli ai lavori per la realizzazione del nuovodi via Falcinello. Contestiamo invece con forza la mancanza di soluzioni che possano neutralizzare i disagi che per molti mesi di lavori subiranno i cittadini più deboli”. Così i residenti della zona interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione delsul Calcandola, all’indomani dell’incontro svoltosi nel piazzale di via Villefranche cui non ha preso parte l’amministrazione comunale, tornano a ribadire la propria posizione nella speranza che questa non venga più strumentalizzata dalla politica. “Non riteniamo affatto risolutiva - proseguono i residenti - la modifica al percorso della circolare Atc che consentirà di avere una fermata alla rotonda di via Paradiso, per altro con orari forzatamente limitati.