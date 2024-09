Sfide politiche oltre la banalità del male

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Viareggio, 15 settembre 2024 – Da una parte ci sono gli ombrelloni in fila indiana e le le cabine di legno allineate. Dall’altra parte ci sono le panchine in graniglia che per qualcuno sono diventate la casa. Nel mezzo c’è la strada. Con tutte le sue contraddizioni di esistenze vissute tra sogni e speranze. Per qualcuno diventate la realtà di una vita fatta di amicizie, di lavoro, di guadagni, di amori e generazione di nuova vita. Per altri restano sogni infranti in un bicchiere in cui affogare la frustrazione o cercare quel calore umano reminiscenza di un tempo che fu. E, poi, quella tentazione di far soldi rubando. Che è la scorciatoia che si usa quando si è finiti nel girone degli “invisibili“. Esistenze parallele. Destinate a rimanere tali.