Il campo di Martorano ha cambiato volto

(Di domenica 15 settembre 2024) Si è svolta ieri mattina l’inaugurazione del nuovoprincipale del Centro Sportivo diche è stato completamente rinnovato in vista della nuova stagione sportiva, nella quale ospiterà le gare casalinghe del Cavalluccio nel Campionato Primavera 1, nel Campionato Under 18 e nel campionato di Serie B Femminile. Si tratta di un importante step di crescita per il club bianconero, che potrà così utilizzare una struttura di ultima generazione. La mattinata si è aperta con una partita amichevole giocata tra alcune vecchie glorie del Cesena e la Rappresentativa del Comune di Cesena, che ha permesso di vedere nuovamente tanti idoli del passato bianconero con addosso la maglia del Cavalluccio.