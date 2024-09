La madre di Rabiot replica a Thiago Motta | Il ritorno alla Juventus non l’abbiamo mai preso in considerazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) In conferenza stampavigilia del match contro l’Empoli, il tecnico dellaaveva risposto ad una domanda su Adrien. Il centrocampista francese è attualmente senza squadra, dopo il mancato accordo di rinnovo con i bianconeri. Questo quanto dichiarato da: «Non mi ha chiamato. Gli ho augurato il meglio quando è andato via e continuo a pensarla così. Gli voglio bene, ma hauna strada diversa. Spero che trovi una squadra per dimostrare tutto il talento che ha». Ladi: «Ilnonmaiin» Ladie sua agente, Veronique, ha risposto a L’Equipe al tecnico: «Non c’era bisogno che chiudesse la porta, ilin bianconero non era un’opzione che abbiamoin. Quando prendiamo delle decisioni, ci assumiamo le responsabilità».